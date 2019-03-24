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Merhum Ertaş'ın kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

KIRŞEHİR (İHA) – Merhum Bozlak ustası "Bozkırın Tezenesi" lakaplı usta sanatçı Neşet Ertaş’ın kardeşi Ekrem Ertaş (65), son yolculuğuna uğurlandı.

KIRŞEHİR (İHA) – Merhum Bozlak ustası "Bozkırın Tezenesi" lakaplı usta sanatçı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ekrem Ertaş (65), son yolculuğuna uğurlandı.


Bağlama ustası kardeş Ertaş için memleketi Kırşehir'in Kaman ilçesinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine; İlçe Kaymakamı Murat Girgin, Siyasetçiler, yerel sanatçılar ve abdal geleneği temsilcileri katıldı.Tedavi gördüğü İzmir'de yaşamını yitiren Ertaş'ın uzun süredir Alzheimer tedavisi gördüğü biliniyordu.


Kaman ilçe Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından merhumun naaşı Cuma Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

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