Merhum Gazeteci Uğur Mumcu için memleketi Kırşehir'de panel

Yazar Uğur Mumcu ölümünün 26'ncı yılında düzenlenen panelle anıldı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kırşehir Şubesinin organize ettiği Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfının destek sunduğu panel Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlendi. Merhum Mumcu'nun hayatı, siyasi düşüncesi ve kitaplarının anlatıldığı panele; CHP Milletvekili Metin İlhan, Siyasi partilerin temsilcileri, ÇYDD Onur Kurul Üyesi Ahmet Abakay, 26. Adalet ve Demokrasi Haftası YK Üyesi Mahmut Aslan ve Yazar Taylan Özbay katıldı.

Panelin açılışında konuşan Kırşehir ÇYDD Şube Başkanı Mahmut Börekçi, Mumcu'nun hain bir saldırı sonrası kaybedildiğini ve Mumcu'nun laikliğin savunucusu olduğunu belirtti.

Sonrasında katılımcılar merhum Mumcu'nun hayatından kesitleri katılımcılara aktardı. Uğur Mumcu 24 Ocak 1993 tarihinde uğradığı bombalı suikast sonrasında hayatını kaybetmişti.