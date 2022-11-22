Kırşehir'de, Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.

Valilikte düzenlenen toplantıya; Vali Yardımcısı Zikri Şahin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Sadık Gülecen, İl Genel Meclisi Başkanı Şaban Çelik, Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyeleri ve merkeze bağlı köylerin muhtarları katıldı. Vali Mete Buhara, vatandaşlarımızın seçilmiş temsilcileri olan muhtarlarla sık sık bir araya gelerek fikir alış-verişinde bulunduklarını söyledi. Günümüzde şehirlerin hızlı bir şekilde geliştiğini, köylerin de bu değişimi yakalaması açısından kaynakları imkanlar ölçüsünde hizmete çevireceklerini belirten Vali Mete Buhara; “Köylerimizi daha güzelleştirmek, daha yaşanabilir bir hale getirmek ve kalkındırmak için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmanın gayreti içerisinde olacağız. Bütçemizi de en etkili ve verimli şekilde kullanacağız" dedi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından, yasal düzenlemeler ve kurumsal mekanizmalarla kadına yönelik şiddetle mücadele ettiğini belirten Vali Mete Buhara muhtarların da destek sağlamasını istedi.