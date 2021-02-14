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Meteoroloji İl Müdürü Yıldız'dan rüzgar ve yoğun kar uyarısı

Meteoroloji İl Müdürü Seyit Ahmet Yıldız, rüzgar ve yoğun kar uyarısında bulundu.


Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yıldız, Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren kar yağışının şehirde başlayacağını ve akşam saatlerine dek süreceğini söyledi.


Soğuk bir haftanın Kırşehir'de, beklendiğini belirten İl Müdürü Seyit Ahmet Yıldız'ın açıklaması ise şöyle;


"Yapılan son meteorolojik tahminlere göre yarın (pazartesi) öğle saatlerinde başlayacak kar yağışı, çarşamba günü aksam saatlerine kadar devam etmesi tahmin edilmektedir. Özellikle salı günü akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte kar yağışı tipiye dönüşecektir. Ani sıcaklık düşüşü nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Önümüzdeki bir hafta Kırşehir'de azami sıcaklık sıfırın altında ölçülecek dolayısıyla soğuk bir hafta bizi bekliyor." ifadelerini kullanırken Ankara-Kayseri kara yolu üzerinde de tipi, buzlanma ve don olayı nedeniyle seyahat edeceklerinde dikkatli olmasını istedi.

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