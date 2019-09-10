MHP İl Başkanı Kılıç: “Seçim sonrası MHP'lilere ve ülkücülere kıyım başlatıldı"

KIRŞEHİR (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), İl Başkanı Arif Kılıç, Cumhur İttifakı ortağı AK Parti'ye seslendi.

İl Başkanı Kılıç, “Biz ittifaka bağlıyız. Başka parti olsa bize bu şekilde eziyet etmezdi. Genel Merkez boyutunda olduğu gibi bizlerde illerde alınan kararlara uyuyoruz. MHP ve ülkücüler hakkında büyük bir kıyım başlatılmış Mucur, Kaman ve Çiçekdağı belediyelerinde burada bulunan arkadaşlarımız 5 yıl sonra mağdur edilmiş”dedi.

Cumhur ittifakının Türkiye'de bir çok badireyi atlattığını ifade eden İl Başkanı açıklamasında, “Dışarıda pençe1-2-3 harekatları, Erbil gibi operasyonlar yan sıra içeride de terörle büyük bir mücadele verilmiş MHP Genel Başkanı direktifleri doğrultusunda da destek verilmiştir”ifadelerini kullandı.

31 Mart sonrası MHP'den AK Parti'ye geçen belediyelerde kıyım başlatıldı

İl Başkanı Kılıç, 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri sonrasında MHP'den AK Parti'ye geçen belediyelerde işçi kıyımları başlatıldığını da şu şekilde anlattı;

“İllerde alınan kararlara biz MHP olarak harfiyen uyuyoruz. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında MHP ve ülkücüler hakkında büyük bir kıyım başlatılmış Kaman, Mucur ve Çiçekdağı Belediyesinde, buralarda bulunan arkadaşlarımız 5 yıldır 2 yıldır çalışan var. Bunlar 5 yıl sonra mağdur edilmiş. Bu arkadaşlarımız nerede iş bulacaklar. Çiçekdağı ilçe başkanımız gerekli mücadeleyi verecekler. Arkadaşlarımızın arkasında olacağız. Cumhur ittifakına bağlıyız fakat AK Parti'nin ittifakla alakalı hiçbir eylemini Kırşehir'de göremedik. Belki de başka parti olsa bize bu kadar eziyet etmezdi.”

MHP'de olan Kırşehir'in 3 büyük ilçesi 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında AK Partili belediye başkanlarınca kazanılarak el değiştirmişti.