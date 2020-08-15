MHP Kırşehir Merkez İlçe başkanlığında değişim

Ramazan Adalı, tek liste ile girdiği seçimde yeni merkez ilçe başkanı oldu.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen 13. olağan kongrede korona virüs tedbirleri alındı. MHP MYK Üyesi Özgür Bayraktar'ın divan başkanlığı görevini yaptığı kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Kongre açılışında konuşan MYK Üyesi Bayraktar, MHP'nin dava ve inancının büyük olduğunu söyledi. Bayraktar, konuşmasında, “Zafer, inançları uğruna her güçlüğe katlananların olacaktır. Biz dünden daha fazla güçlü ve kudretliyiz. Her badireyi göğüsleyecek kadar cesuruz dirayetliyiz. Çünkü biz Cumhur ittifakı, Cumhurun ta kendisiyiz”dedi.

Eski merkez ilçe başkanı Celal Türkmen'in selamlama konuşmasının ardından söz alan yeni merkez ilçe başkanı Ramazan Adalı ise, “Baba ocağından aldığım terbiye ile kutlu dava ile tanıştım. Okul yıllarımda ve sonrasında Ülkü Ocaklarının birçok kademesinde görev aldım. Yüce Allah bizleri vefasızlıktan korusun, ferasetsiz bir yaşamı bizlere nasip etmesin”diye konuştu.

Yeni seçilen merkez ilçe yönetiminin partililere tanıtılmasının ardından 420 delege, tek liste ile gidilen seçimde oy kullandı.