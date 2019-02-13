MHP'li aday seçmeni proje tanıtım toplantısına türkü ile davet etti

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Milliyetçi Hareket Parti'li (MHP) aday, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi proje tanıtım toplantısına seçmeni merhum Bozlak Ustası Neşet Ertaş'a ait ‘Gönül Dağı' adlı türkü ile davet etti.

MHP'li aday Onur Köksal, ozanlar diyarı Kırşehir'de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde proje tanıtım toplantısı yapacaklarını halkı ise gönül dağı ve Neşet Ertaş'ın ‘gel gizli gizli' ifadeleri ile proje tanıtım toplantısına beklediklerini söyledi.

Yalın şekilde Kırşehir ifadesini kullanmadıklarını belirten aday Köksal, “Maraş'a Kahramanmaraş, Antep'e Gaziantep, Kırşehir'e de halk gönülden Şirin Kırşehir demiştir. Bu tabir biri ya da birilerinin verdiği değil halkın vermiş olduğu tabirdir. Halkımıza seslenirken özellikle Neşet babanın ‘Gönül Dağı' türküsü ile seslendik. ‘Kimsesiz kimse yoktur. Herkesin var kimsesi, Kimsesiz kaldım yetiş ey kimsesizler kimsesi' bizler Ahi Evran'ın diyarı Aşıkpaşaların diyarı Prof. Dr. Erol Güngörlerin diyarı Muharrem Ertaşların diyarı Hacı Bektaşların diyarında kimse olma ümidi ile geliyoruz” dedi. Abdallar için dört mevsimlik proje hazırladığını anlatan Onur Köksal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kışın abdal dediğimiz bu insanları kağıt toplayıcılığından kurtaracağız. Yazın farklı alanlara bu insanları ikame edeceğiz. Allah nasip ederse bu insanlara sahip çıkacağız. Bu insanlar için yapacağımız çok güzel projelerimiz var. Konya'da her Cumartesi günü semah gösterileri oluyorsa Kırşehir'de dostunuz, misafiriniz, akrabanız geldiğinde abdal dergahını göstermek için faaliyetlerimiz olacak. Abdalları hak ettikleri konuma getireceğiz. Abdallar olmasaydı, Türkiye'de türküyü bilen olmazdı.”