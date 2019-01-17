MHP'li başkan adayı, adına ‘dil öğrenim kuramı' geliştirdi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden aday olan Onur Köksal, kendi adına ‘dil öğrenim kuramı' geliştirdi.

30 Farklı ülkede 50'ye yakın akademik bildiri sunan Başkan adayı Köksal, dil öğretimi ve eğitiminin problem olduğunu ve kendisinin 7 yıllık çalışma sonrası Köksal dil modelini geliştirdiğini belirtti. Köksal dil modelinin konuşma becerisine yönelik olduğunu ifade eden aday Köksal, “Geliştirdiğim dil modeli ile konuşma becerisi kazanılabiliyor. Konya, Gıda ve Tarım Üniversitesinde bu geliştirdiğim model 2 yıl kullanıldı. Üst düzey bir başarı elde edildi. Uluslararası düzeyde Bulgaristan, Pakistan gibi ülkelere yaptığım ziyaretlerde modelin kişileri dil eğitiminde nereden nereye getirdiğini akademik verilerle ortaya koyarak kullanmaya başladık. Bilişsel ve yazılı düzeyi ölçen bir model değil tamamen geliştirdiğimiz model konuşmaya yönelik. Sosyal ve iş ortamında kişinin kendini anlatımını sağlıyor" dedi.

“Batı kültüründe yaşadım, özümü kaybetmedim”

Yaşadığı kültürel değerleri ön plana çıkarmak ve kişinin özünü kaybetmemesi için çalışmalar yaptığını anlatan Doç. Dr. Onur Köksal, “Batı kültürünü oluşturan aslında doğudur. Batı, Doğudan alacaklarını aldıktan sonra prestijli olmaya başladı. Kırşehir, bizim sevdamız ve yürek yangınıdır. Babamın kırık bir sazı vardı ve duvarda asılı dururdu. Kayseri'de eğitim görürken gönül sevdamı notalar oluşturdu. Belediye konservatuarında beni saz eğitimi için almadılar. Kendi hocalığımı kendim yaparak saz çalmayı öğrendim. Burada en büyük etki kültür birikimim oldu. ”diye konuştu.

“Kırşehir'de MHP adayı ile var, ittifak yok”

Kırşehir'e kazanım yapmak için geldiğini ve kullanacak projelerinin olduğunu anlatan Köksal, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Kırşehir'de ittifak yok. MHP'nin adayı var. Biz, partimizin adayı olarak yolumuza devam edeceğiz. Elbette adayların bu şehirde yapacakları var. Başarılar diliyorum. Projelerimizi kullanacak varsa da verelim yapsın. Ahi Evran'dan el, Erol Güngör'den ilim, merhum Neşet Ertaş'tan da tel aldım.”