Milletvekili Kendirli, "İl Özel İdaresine 10 milyon lira hibe aktarıldı"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Kırşehir İl Özel İdaresi'ne 2019 Yılı Yatırım Programı kapsamında kullanılması üzere ilave olarak 10 milyon lira hibe aktarıldı.

Aktarılan 10 milyon lira hibe ile köylerde ki yaşam standardını yükseltmek için hep birlikte daha fazla çalışarak daha güzel hizmetler yapılacağını bildiren Milletvekili Mustafa Kendirli, ” Elimizdeki kaynakları en iyi şekilde değerlendirip, alt ve üst yapısı tamamlanan yerlere ağırlık vererek, Kilitli Parke ve Asfalt çalışmalarına yönelik faaliyetler gibi hizmetlerde kullanacağız.

Ayrıca gelen ödenek ile Kırşehir İl Özel İdaremize, vatandaşa sunduğu hizmetlerde kaliteyi arttırmak, ihtiyaçları zamanında karşılayabilmek amacıyla ilave olarak 1 adet çöp toplama aracı, 1 adet silindir ve 1 adet loder iş makinası alınarak makine parkı yenilendi ve güçlendirildi. Son yıllarda idaremizin sergilediği performans ortadadır. ” dedi.