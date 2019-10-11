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Milletvekili Metin İlhan: "Askerlerimizin yanında ve destekçisiyiz"

CHP Milletvekili Metin İlhan, ’Barış Pınarı Harekatı’ ile ilgili süreçleri yakın takip ettiklerini söylediği açıklamasında; "09 Ekim 2019 Çarşamba Günü başlatılmış olan ’Barış Pınarı Harekatı’na’ ilişkin tüm süreci ve gelişmeleri an be an takip etmekteyiz.

CHP Milletvekili Metin İlhan, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili süreçleri yakın takip ettiklerini söylediği açıklamasında; "09 Ekim 2019 Çarşamba Günü başlatılmış olan 'Barış Pınarı Harekatı'na' ilişkin tüm süreci ve gelişmeleri an be an takip etmekteyiz. Söz konusu harekat ile ilgili olarak partimizin merkez yönetim kurulu da olağanüstü toplanmıştır. CHP, olarak askerimizin her zaman yanında ve destekçisi olduğumuzu belirtmiş bulunmaktayız"dedi.



İlhan, açıklamasını şöyle sürdürdü, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh Dünya'da Sulh" ilkesinden hareketle; başlatılmış olan harekatta görev alan ordumuzun üst düzey yetkilileri ile tüm askerlerimizin, barış ortamının sağlanması için söz konusu harekat bölgesinde verecekleri mücadeleden bir an önce burunları bile kanamadan sağlam ve başarılı bir şekilde memleketimize dönmelerini diliyorum"

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