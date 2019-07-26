Milletvekili Metin İlhan: “Petlas A.Ş.,'de yaşanan süreç şehirde huzursuzluk ortamı oluşturdu”

Ş.'de sendika üyelikleri nedeniyle işten çıkarılan işçiler hakkına yaptığı açıklamada, “Nakliyat İş Sendikasına üye 60'ı aşan işçinin iş haklarının sona erdirilmesi şehirde huzursuzluk ortamı oluşturdu.”dedi.

Milletvekili İlhan, Cumhuriyet tarihinin en büyük genç işsizlik oranına ulaşıldığını ifade ettiği açıklamasında, “Cumhuriyet tarihinin en büyük genç işsizlik oranına ulaşmış durumda ve çok büyük bir ekonomik kriz ile karşı karşıyadır. Resmi rakamlara göre bile 8 milyonu aşan bir işsiz ordusunun varlığı maalesef ekonomik olarak yapısal bir tıkanma ve süreklilik arz etmeye başlayan bir resesyon dönemine girmiş bulunduğumuzu teyit etmektedir.”dedi.

Petlas A.Ş.'de yaşanan durumla huzursuzluk ortamının oluşturulduğunu anlatan milletvekili İlhan, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Kırşehir'deki en büyük işveren olan ve iş alanı açısından da büyük önem arz eden Petlas Lastik Sanayi Tic. A.Ş.'nin son günlerde Nakliyat-İş Sendikasına üye 60'ı aşan işçinin iş akdine son vermesiyle şehrimizde bir huzursuzluk ortamı oluşmuştur .

Petlas'ın yaklaşık 4 bin kişiyi istihdam ediyor olması şehrimize önemli bir katma değer sağlamaktadır. İşten çıkarılan 60'ı aşan işçinin tamamının Nakliyat-İş Sendikasına üye oldukları iddiası ile ilgili işverenden yapılan açıklama tam olarak aydınlatıcı olmamıştır. Aynı çatı altında faaliyet gösteren başka bir grubun inisiyatifi olduğu belirtilmiştir. Herhangi bir gerekçe gösterilmeden yapılan böyle bir uygulama işçi kardeşlerimizde ve kamuoyunda büyük bir tepki ile karşılanmıştır. Siyasetin iş dünyasına bulaşmasının uzun vadede tüm kesimler açısından çok büyük bir sorun teşkil edeceği unutulmamalıdır.”