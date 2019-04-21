Milletvekili Mustafa Kendirli'den İlçe Belediye Başkanlarına yatırım taahhüdü

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli,i Kırşehir ilçe belediye başkanları ile Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu.

Yerel yönetim ve belediyecilik konusunda Kırşehir'e yatırım ve hizmetlerin getirilmesi, mevcut hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Milletvekili Kendirli'ye, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu ve Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç eşlik etti.

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Ahmet Kazan'ı makamında ziyaret eden Kendirli ve beraberindeki ilçe belediye başkanları, Kırşehir ve ilçelerine yeni kar küreme araçları, kamyonlar, kanalizasyon çalışmalarında kullanılacak araçların en kısa sürede teslimi konusunda Türkiye Belediyeler Birliğinden söz aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel'i de ziyaret eden Kendirli ve ilçe belediye başkanları, ilçelerin ihtiyacı olan yeni çöp toplama kamyonları ve konteynerleri, kanal açma araçları, vidanjör ve ekipmanlarının en kısa sürede ilçe belediyelerine teslimi ve hizmete girmesi konusunda Genel Müdür Ecel ile mutabık kaldı.