Milli Eğitim Bakanı Özer: "Şuana dek Türkiye'de 2 bin 200 köy yaşam merkezi oluşturduk"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Eğitim ve Değerlendirme' toplantısı için geldiği Kırşehir'de köy okulları ve Türkiye'deki okullaşma oranını anlattı.

Bakan Özer, ziyaretlerine, Kırşehir Valiliği şeref defterini imzalayarak başladı. Burada 'Eğitim ve Değerlendirme'sine katılan Bakan Özer, il protokolü ile bir araya gelerek şehirdeki okullaşma, okulların eksiklikleri ve yatırım bütçesi ile ilgili görüşme yaptı. Eğitim kenti Kırşehir'in daha da güçlendirilmesi için değerlendirme yaptıklarını ifade eden Bakan Özer toplantı çıkışında yaptığı açıklamasında; "330 milyonluk Milli Eğitim Bakanlığı yatırım bütçesiyle Kırşehir'de yatırım bütçesini de arttırmış bulunuyoruz. Mevcut yatırım 330 milyon iken 710 milyona çıkmıştır" dedi. Bakanlığın anaokulu yatırımlarına öncelik verdiğini söyleyen Bakan Özer açıklamasında, "2022 yılında 3 bin yeni anaokulu yapmayı hedeflemişken 6 bin 4 yeni anaokulu kapasitesi oluşturduk. 5 yaşındaki okullaşma oranını da yüzde 65 oranından yüzde 99'a çıkardık. Bu yatırımlardan Kırşehir de nasibini aldı. Kırşehir'de de beş yaşındaki okullaşma oranı yüzde 99'a yükselmiş" diye konuştu. Türkiye'nin her noktasında okullaşmaya önem verildiğini aktaran Bakan Özer açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin her noktasında okulların en güvenilir alanlar olmasını sağlamak için güçlendirme çalışmalarına öncelik veriyoruz. Kırşehir'de de bu yıl 22 okulun güçlendirilmesine devam edeceğiz. Köy okullarını açıyoruz. Köy okullarını sadece anaokulu ilkokul olarak değil aynı zamanda o köyde yaşayan vatandaşlarımızın tarım, hayvancılık, istihdama yönelik becerilerini güçlendirecek kurslar almasına imkan verecek halk eğitim merkezleri köy okulları ve köy yaşam merkezlerini oluşturuyoruz. Şuana dek Türkiye'de 2 bin 200 köy yaşam merkezi oluşturduk. 2023 yılının ilk 3 ayında tüm köy okullarını açacağız. Kırşehir'de de 8 köy yaşam merkezi açtık. 25 de ilave köy yaşam merkezi açarak hizmete sunacağız".

Öte yandan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Bakan Özer, programını takip eden gazetecilere çiçek verirken onlarla sohbet etti.