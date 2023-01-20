Milli Eğitim Müdürü Alpaslan: “Eğitimde Kırşehir, marka bir şehir”

Kırşehir'de; yarı yıl tatilinin başlaması ile 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci dönemini değerlendiren İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, şehrin eğitimde marka bir kent olduğunu söyledi.

Öğrencilerin akademik başarısını artırma hedefiyle birlikte sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sunmak için il bazında planlanan ve uygulanan projelerin anlatımı toplantısında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Alpaslan; “Kırşehir eğitim öğretimde bir marka kent. Öğrenci veli senkronize çalışması ile bu başarı yakalandı. Tüm etmenler birleştiğinde eğitimde başarıda kaçınılmaz oluyor” dedi. Kırşehir'de birleştirilmiş sınıflı okul sayısının 4, ikili eğitim yapan okul sayısının ise 1 olduğunu aktaran Alpaslan açıklamasında; “Yeni bir mesleki okul yapılıyor. Bu sorunu en kısa sürede çözeceğiz. Pansiyonlu okulumuzda ise doluluk oranımız yüzde 51. Pansiyonlu okul sayımız ise şehrimizde 12. Kırşehir genelinde 2 bin 840 öğrenci taşımalı eğitim sisteminden yararlanıyor. 30 öğrenci ise il genelinde evde eğitim alıyor “diye konuştu.

İl genelinde 44 bin 420 öğrenci karne heyecanı yaşarken 3 bin 996 eğitimci de 6 Şubat tarihine kadar tatil heyecanı yaşayacak.