Milli Yol Partili Şevket Göçmen: "İnanmış insanlarla kurultaya gidiyoruz"

Milli Yol Partisi (MYP), Kırşehir İl Başkanı ve MKYK Üyesi Şevket Göçmen, MYP'nin inanmış insanlarla kurultaya gittiğini söyledi.

Ankara'da düzenlenecek Kurultay için davette bulunan ve parti binası önünden araç kaldırılacağını aktaran Göçmen, "9 ay önce 189 kurucular kuruluyla İçişleri Bakanlığına müracaatımızı yaptık. Hızlı şekilde de teşkilatlanmamızı tamamladık" dedi. YSK'nın seçime girme hakkı kazanabilme için ön gördüğü il kongrelerinin yapıldığını belirten Göçmen açıklamasını şöyle sürdürdü;

"İl İlçe, Nizam-I Alem Ocakları, partimizin genel merkezi ve yerelde çalışan her kişisinden Allah razı olsun. Pazar günü 06.00'da da parti binamız önünden gidecek bütün arkadaşlarımız tarafından ulaşım araçları kaldırılacaktır. Camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Kırşehir İl Başkanı olan Göçmen, aynı zamanda da MYP'de MKYK üyeliği görevini sürdürüyor.