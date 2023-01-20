Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Göçmen: "100 yılda siyasi söylemler değişmedi"

Parti binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Göçmen; "1925 yılında siyasetçiler meydanlara çıkıyor. Kimi kağanı üzerinde, kimi at arabası üzerinde, kimi sokakta meydanlarda halka bir şeyler anlatıyor. Diyorlar ki; 'sizlere adalet, liyakat, üretim, hukuk üstünlüğü' sağlayacağız. 2023 senesinde de siyasetçilerimiz 100 yıl sonra da her yolu mubah gören siyasi partilere soruyorum. Şimdi de meydanlarda 'adalet, liyakat, üretim, hukuk üstünlüğü' söylemleri yer alacak. Milli Yol Partisi olarak 100 yılda kirlenmiş bu kabı bizler değiştireceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yeter Artık Söz Milletin' söylemi üzerine teşekkürde bulunan Göçmen açıklamasında; "Televizyonlarda gece gündüz sayın cumhurbaşkanını izliyoruz. Kendi teşkilatlarımız ve kendimize sorduk. Gördük ki Tayyip bey de artık milletten yana tavır almayı şiar edinmiş. Kendisine seçim tarihi ile ilgili Türk halkı adına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Milli Yol Partisinin teşkilatlarıyla seçimlere hazır olduğunu aktaran Göçmen; "Türkiye'de tüm illerde milletvekili adaylarımızla birlikte tek başımıza çıkma kararı aldık. Bu konuda ülkücülere, demokratlara, Atatürkçülere teşekkür ediyorum. Seçim kazanabilme uğruna kesenin ağzının açılmasını izliyoruz. Şuan yapılan her şey insanımızın hak ettiği kazanımlardır. Sözleşmeli personel kadro alırken bazı kamu kurumlarında engelli çocuklarımıza bakan öğretmenlerimizin de kadro talebini iletiyoruz. TYP personelinin de kadrosunu beklemekteyiz" şeklinde konuştu.