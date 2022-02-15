Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: "Sivil itaatsizlik demokrasilerde var ama faturamı ödemiyorum demek anarşiye yol açar"

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Elektrik faturası ödemeyeceğim” sözlerini doğu bulmadığını belirterek, "Sivil itaatsizlik demokrasilerde var ama faturamı ödemiyorum demek anarşiye yol açar" dedi.

Kahramanmaraş'ta 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Muhsin Yazıcıoğlu'nun suikast davası sonrası Kırşehir'e uğrayan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Milli Yol Partisi İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Elektrik faturası ödemeyeceğim” sözlerine değinen Çayır, "Elbette demokrasilerde sivil itaatsizlik var. Yöntem ve usul yanlış. Biz sivil itaatsizlik yapacağız diye elektrik parasını ödemiyorum, doğal gaz parasını ödemiyorum, hatta kira parasını da ödemeyeceğime gittiğinde kargaşa ve anarşiye yol açar. Sivil itaatsizliği anlıyorum ancak para ödemiyorum lafzı yanlış" dedi.

Milli Yol Partisi'nin kurultaydan sonra cumhurbaşkanı adayını da açıklayacağını ifade eden Çayır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurultayımızdan sonra milletle bütünleşerek, milletin önüne cumhurbaşkanı adayımızı çıkaracak ve yürütmeyi nasıl yapacağımızı belirleyecek yöntem ve usullerimizi paylaşacağız. Son zamanlarda ülkemizde esnaf, çiftçi ve dar gelirli zor durumda. Bu duruma hükümetin derhal köklü bir çözüm yolu bulması gerekir."

Kırşehir'de mola veren Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır'a İl Başkanı Şevket Göçmen, parti yöneticileri ve genel başkan yardımcıları eşlik etti.