Milli Yol Partisi kurultaya hazırlanıyor

İl kongresini yaparak hazır olduklarını söyleyen MKYK Üyesi Şevket Göçmen, "Bir davayı, bir misyonu, bir çizgiyi yürütme adına yola revan olmuş insan topluluğuyla yola çıktık. Allah kongremizi hayırlara vesile kılsın" dedi. Hayallerini gerçekleştirmek uğruna insanların fedakarlık yaptığını aktaran Göçmen, "Hayallerinin peşinde koşma adına ömrünü feda etmiş fedakar insanlar topluluğu yola çıktı. Yere düşürülmeye çalışılan bir emanet bayrak yerden kalkacak, gece gündüz 9 aydır her şeyini feda eden erenler ordusunun şahlanış günü kurultay olacak" diye konuştu. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarının hazırlıklarını tamamladığını aktaran Göçmen, açıklamasında, "Ailesinden fedakarlık ederek kendini harekete adayan, kimsenin koltuğuna sığınmayan, dava yemini almış ülkücüler, Muhsin'in yetimleri; 14 Aralık 2021'de 189 kurucular kurulu ile kurulumu yapılan Milli Yol Partisi, 30 Ekim 2022 günü Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak olan kurultay ile yollara revan olmuştur" ifadelerini kullandı.