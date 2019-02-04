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Milliyetçi Hareket Partisi, Kırşehir'de adaylarını tanıttı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi yaptığı toplantı ile adaylarını tanıttı.


Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapılan aday tanıtım toplantısına il ilçeler ve beldelerden partililer katıldı.


İl Başkanı Arif Kılıç, MHP'nin il merkezi ile ilçe ve belde belediyelerini yapılacak mahalli idareler seçimlerinde kazanacaklarını söyledi.



Seçimlerin kazanılmasının partililerin çalışmasına bağlı olduğunu ifade eden İl Başkanı Kılıç, konuşmasında; "MHP, Kırşehir merkez ile ilçe ve belde belediyelerini kazanacak. Partililerimizle birlikte adaylarımızın da çalışması çok önemli, başarı hiç kimseye altın tepside sunulmaz. MHP Kırşehir'i 1994 ve 2004 yıllarında 2 dönem yönetti. Tarih tekerrür edecek."dedi.



İl Başkanı Kılıç'ın konuşması sonrası belediye başkan adayları kürsüye çıkarak partilileri selamladı.

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