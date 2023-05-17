Mucur Belediyesi'nden depremzedelerle çağrı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki otellerde misafir ettiği 550 depremzedeye verdiği hizmeti 21 Mayıs günü sonlandıracağını duyurması sonrası Kırşehir'in Mucur ilçe belediye başkanı kapısını depremzedeler için açtı.

14 Mayıs seçimlerinden sonra böyle bir karar alınmasına tepki gösteren Kırşehir'in Mucur İlçesi Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, “Biz kardeşlerimizi açta ve açıkta bırakacak değiliz” dedi. Deprem olduğu dönemde de binlerce depremzedeye yol kenarına 24 saat yemek ve çay ikramında bulunan Mucur Belediyesi, Tekirdağ'da yaşanan olaydan sonra hemen çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, “Tekirdağ Belediyesi'nin yaptığı tavır bizi derinden üzmüştür. Hiçbir siyasi görüşüne bakmadan depremde Batı'ya gelen vatandaşlarımıza sıcak yemek ve çay ikramı yapmıştık. Tamamen ücretsiz olan ikramlar depremzede vatandaşlarımızın takdiri ile karşılanmıştı. Bu olayı da duyunca 550 kardeşimizi açık da bırakacak halimiz yok. İlçe genelinde boş evlerimizi, yurtlarımızı açtık. Dilerlerse bize gelebilirler" dedi.