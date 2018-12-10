Mucur ilçe Gençlik Merkezi, 'Merkezim Her Yerde' projesini hayata geçiriyor.

İlçe Gençlik Merkezi, tarafından proje kapsamında Kurugöl Ortaokulu ziyaret edilerek etkinlik düzenlendi. Köy okulunda düzenlenen etkinlikle, çocuklara Kırşehir'i tanıtmak ve onların köy dışında eğlenerek şehrin tarihi ve kültürel alanlarını gezerek öğrenmeleri hedefleniyor.

Kurugöl İlkokulundan proje kapsamında alınan çocuklar, Güzler Evcil Hayvanlar Parkı, merhum Neşet Ertaş'ın kabri, Kırşehir Kent Park, Ahi Evran Veli Külliyesinde gezdirildi.