Mucur ilçesinde evinde ölü bulunan adamın kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi

Kırşehir’in Mucur ilçesinde evinde ölü bulunan 55 yaşındaki emekli Astsubayın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Kırşehir'in Mucur ilçesinde evinde ölü bulunan 55 yaşındaki emekli Astsubayın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Alınan bilgiye göre, Mucur İlçesi Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan ve evinde ölü bulunan emekli Astsubay Yusuf Ziya Hendek'in ölüm raporu ailesine verildi. Aileye verilen ölüm raporunda Yusuf Ziya Hendek'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
Mucur ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'ndeki evinde Yusuf Ziya Hendek, geçen hafta evinde ölü halde bulunmuştu.