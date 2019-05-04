Mucur İlçesinde, Kadın Girişimciler Kooperatifi ve Sosyal Gelişim Merkezi açıldı

Kırşehir'in Mucur İlçesinde Kadın Girişimciler Kooperatifi ile Sosyal Gelişim Merkezi atölyeleri açıldı.

Hükümet Konağı içerisinde yer alan Mucur Kadın Girişimciler Kooperatifi ile Mucur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde, Aile Destek Merkezi ile KOP tarafından desteklenen Sosyal Gelişim Merkezi atölyelerinin açılış programı kadınlar tarafından ilgi gördü. Gerçekleştirilen açılışa katılan Devlet Eski Bakanı Güldal Akşit, kadınların kararlılıkla çıktıkları yolda önlerinde kimsenin duramadığını ve anlamlı işlere imza attıklarını söyledi. Eskİ Devlet Bakanı Akşit, konuşmasında; "Kadının gücü ön plana çıktığı zaman, kadınlarımız çok anlamlı işlere imza atabiliyorlar. Kadınlar kararlılıkla yola çıktıklarında önlerinde hiçbir şey duramıyor, bir şeyi çok istediklerinde azimle çalışarak elde edebiliyorlar. Kadınlar olarak ekonomiye katkı yapmak için, kadınların ne yapabileceğini göstermek için bugün burada kadın kooperatifinin açılışını gerçekleştiriyoruz. İnanıyorum ki Mucur'da kadınlarımız ortaya çok güzel işler çıkaracaklar" dedi. Kadınların toplumsal hayatın temelini oluşturduğunu ifade eden Kırşehir Valisi İbrahim Akın ise; "Kadınlarımız, toplumsal hayatımızın temel taşıdır. Kadınlarımızın ekonomik ve toplumsal hayatta etkin olarak yer almaları ülkemiz için çok önemlidir. Kadınlarımızın iş gücüne, istihdama ve üretime katılımının ülkemizin gelişmesine ve büyümesine katkı sağlamaları konusunda önemli çalışmalar yürütülmektedir. Alınan tedbirler ve uygulamalı teşvikler neticesinde kadınlarımızın iş gücüne ve istihdama katılım oranının arttığını görüyoruz. Kadınlarımızın ekonomik ve sosyal hayatta aktif olmaları aile içindeki rollerini de güçlendirecek, toplumsal saygınlığını artıracaktır" diye konuştu.

Mucur Kaymakamı Kaya Çelik'in kooperatifin kuruluş hikayesini ve amaçlarını anlattığı program MİSSDER Yönetim Kurulu Başkanı Fadime Toğaç Arslan'ın ‘Kadın Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Yaygınlaştırılması Çalışması' konusunda sunum yapması ve Çorum Eski Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt'un da kooperatifçilik tecrübelerini paylaştığı konuşmalarla devam etti.