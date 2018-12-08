Mucur'da 'Kalkınma Stratejileri Geliştirme' çalıştayı düzenlendi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Mucur ilçesi Mucurlular Derneği tarafından düzenlenen '‘Kalkınma Stratejileri Geliştirme' çalıştayına katıldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen çalıştay'a Vali Akın ile birlikte Milletvekili Mustafa Kendirli, Ankara AK Parti Milletvekili Hacı Turan, Mucur Kaymakamı Kaya Çelik, Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin, Mucurlular Derneği Başkanı İzzet Güner, ilgili daire müdürleri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Vali İbrahim Akın, Mucur'un tarım, sanayi ve hayvancılıkta nasıl ve ne yapılarak kalkındırılabileceği konularının bu çalıştayda değerlendirildiğini söyledi.

Amaçlarının Mucur'da refah düzeyinin ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak olduğunu belirten Vali Akın, “Bu çalıştayda Mucur'un kalkınmasına yönelik dinamikler bütün yönleriyle ele alındı. Bizler de şehrimizi tarımdan hayvancılığa, eğitimden sağlığa, turizme kadar her alanda bulunduğu noktadan daha ileri seviyelere getirmek için gayret ediyoruz.

Mucur'un ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığa dayalı. Mucur'un gelişip büyümesi için ilimizin ve ilçemizin bütün dinamikleri ile birlikte hareket ederek tarımsal varlığımızın geliştirilmesi, ürün çeşitliliğimizin artırılması, modern tarım tekniklerinin kullanılması yönünde çalışmalar yapılmalı. Mucur'da önemli yatırımlar tüm hızıyla devam ederken biz de ilçeye katkı yapacak her türlü projeyi desteklemeye devam edeceğiz."dedi.

Milletvekili Mustafa Kendirli ve Ankara Milletvekili Hacı Turan da yaptıkları konuşmada ‘Kalkınma Stratejileri Geliştirme' Çalıştayı'nın ilçe kalkınması için hayırlı olacağını belirttiler. Mucurlular Derneği Başkanı İzzet Güner'in teknik bilgiler sunduğu çalıştay, grup çalışmalarıyla devam etti. Çalıştay sonuçları rapor haline getirilerek Mucur Stratejik Yol Haritası hazırlanacak.