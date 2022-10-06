Muharrem İnce Kırşehir'de otobüs kullandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kırşehir'de Neşet Ertaş türküsü eşliğinde otobüs kullandı.

Çeşitli programlar nedeniyle Kırşehir'e gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, otobüs kullandı. Kaman - Kırşehir karayolu üzerinde şoför koltuğuna geçen İnce, merhum Kırşehirli Türk Halk Müziği sanatçısı Neşet Ertaş'ın 'Sen Benimsin Ben Seninim' türküsü eşliğinde kente hareket etti. İnce bu anları sosyal medya hesabından 'Radyoda Neşet, kalbimde memleket' sözleriyle paylaştı.