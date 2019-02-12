Muhtar, adayları bilgilendirme toplantısı yapıldı

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, Aşık Said salonunda düzenlenen toplantıya Vali Akın, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Alb. Ferhat Kuran, ilgili kurum amirleri ile merkez ve merkeze bağlı köy ve mahalle muhtar adayları katıldı.

Vali İbrahim Akın, muhtar adaylarının seçimin huzur ve güven ortamında geçmesi, aynı zamanda seçmenin hür iradesinin sandığa yansıması için vatandaşlarımıza ya da diğer muhtar adaylarına karşı saygılı, seviyeli, hoşgörülü, duyarlı bir şekilde davranarak seçimin güvenilirliğine ve tarafsızlığına gölge düşürmeden hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçiminin Kırşehir'de huzur ve güven içerisinde geçmesi adına muhtar adaylarını seçim mevzuatı konusunda bilgilendirilmesi için bu toplantının düzenlendiğini belirten Vali Akın, “Muhtarlarımız demokrasimizin, idare sistemimizin, kültürümüzün hem de toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından bir tanesidir. Muhtarlarımız bulundukları köylerin, mahallelerin sorunlarını kamu kurum ve kuruluşlarına ileten, görev yaptıkları bölgelerde vatandaşlarımızın sorunlarını üst mercilere ulaştıran, vatandaşlarımızla sürekli diyalog halinde olan önemli kişilerdir.

Seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi ve vatandaşlarımızın özgür iradesinin sandığa tam olarak yansıması noktasında güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Emniyet ve Jandarma teşkilatımızla, sağlık personelimizle, tüm kamu ve kuruluşlarımızla birlikte ve koordineli olarak çalışarak bu seçimin güvenli bir şekilde yapılması adına gereken bütün tedbirleri alıyoruz. Kırşehir demokrasi kültürü yerleşmiş, hoşgörü ve saygının hakim olduğu bir şehirdir. Bu seçimde kadın muhtar adaylarının sayısının fazla olması demokrasimiz adına sevindirici bir olaydır. Muhtar adaylarımız arasında da saygı, sevgi ve hoşgörü hakim olmalı, bu seçim sürecini de çatışmalardan ve rahatsız edici davranışlardan uzak geçirmeliyiz. Bütün muhtar adaylarımızdan bu konuya hassasiyet göstermelerini istiyorum. Sizlerin de bu anlayış içerisinde hareket edeceğinizden şüphemiz yoktur.” dedi.

Toplantı talep ve önerilerin alınmasının ardından sonra sona erdi.