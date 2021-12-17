MÜSİAD, asgari ücret değerlendirmesi yaptı

Öz açıklamasında açıklanan asgari ücretin işçi ve işverene hayırlı olması temennisinde bulunarak; "2022 yılında uygulanacak asgari ücretin tespitine yönelik çalışmaların başladığı ilk gün de MÜSİAD olarak bütün çalışanlarımızın yaşamlarını insani şartlarda ve onurlu bir şekilde sürdürmesi gerektiğini savunmuş ve tek bir çalışanımızın bile alın terinin enflasyona ezdirilmemesi için asgari ücret teklifimizin en az 4 bin lira olduğunu ifade etmiştik" dedi.

Orta ve uzun vadede hedefe varılacağını açıklayan Öz, "Çalışanlarımızın hem cari dönemde hem de geleceğe yönelik alım gücünün korunması için, fiyatlar genel düzeyindeki yüksek oranlı artışların önüne geçilmesi önceliğimiz olmalıdır. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kısa vadede yüksek faiz yükünden kurtularak, orta ve uzun vadede enflasyon hedefimize adım adım yaklaşacağımıza olan inancımızı yinelemek istiyoruz. Yeni asgari ücretteki artış oranının geçtiğimiz seneye göre getireceği ilave maliyetin azaltılması hususunda, Damga Vergisi ve Gelir Vergisini kaldırarak işverenin yükünü 450 lira azaltılması; iş dünyası temsilcileri olarak bizleri oldukça memnun etmiştir" diye konuştu.