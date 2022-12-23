MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz: "Asgari ücretin, işveren ve çalışan adına hayırlara vesile olmasını dileriz"

MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, "Bizler; birlikte ürettiğimiz mesai arkadaşlarımızın her türlü koşul altında, alın teri ve emeğinin zayi edilmemesinin önemli olduğunu savunuyoruz. Kasım ayında gevşeme sürecine giren enflasyonun, 2023 yılı itibariyle çok daha makul seviyelere gerilemesini umuyoruz. Böylece kısa vadede yüksek faiz yükünden kurtulduğumuz, orta ve uzun vadede ise enflasyon hedefimize adım adım yaklaştığımız bir yıl olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Fırsatçılara imkan sağlanmamasının önemli olduğunu söyleyen Öz, "Açıklanan asgari ücretin fırsatçılar tarafından orantısız ve fahiş olarak etiketlere, kiralara yansıtılmasını önlemeye yönelik denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettirimesi gerektiğine inanıyoruz. Bununla birlikte; elbette ücret artışlarının işverene getireceği ilave yüklerin hafifletilmesi adına destek ve teşviklerin artırılmasını temenni ediyoruz. Zor şartlarda üretim yapan işverenlerimizin çalışanlarından kısarak değil üretimi arttırarak açıklarını kapatması ve iş kaybına neden olmaması oldukça önemlidir. Sanayi, tarım gibi sektörel bazda asgari ücretli çalışanlar için ilave pozitif ayrıcalık sağlanmasının, ulusal asgari ücret uygulamasına alternatif olarak; bölgesel asgari ücret uygulamasının değerlendirilmesi gerektiğini de yineliyoruz. Dinamik bir ticari döngüye sahip Kırşehir'imiz özelinde baktığımızda işsizlik sorunu yerine çalıştıracak iş gücü problemi ile karşı karşıyayız. Doğru ücretlendirme ile hem işe olan talebin hem de sektörün problemlerini çözebileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.