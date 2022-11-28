MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz: "Bankalarda bulunan mevduat ile Kırşehir'de bin fabrika yapılır"

Kırşehir Müstakil İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Şube Başkanı Ömer Ali Öz, bankalarda bulunan mevduat hesaplarıyla Kırşehir'de bin adet fabrika yapılabileceğini söyledi.

Öz konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Sadece bankalarda bulunan mevduat hesaplarıyla şehirde bin fabrika yapılır. Bu şehrin büyümesi ve gelişmesine de katkı sunar. Kırşehir'de bulunan ve bankalarda tutulan para ve altınla, 11 milyon TL ye mal olacak bin adet imalat fabrikası yapılabilir" dedi. Bankalarda bekletilen paranın şehrin gelişimine katkı sunabileceğini aktaran Öz; "Kırşehir'de bulunan bankalarda tutulan para ve altınla, yüz bin aileye yirmi ay boyunca asgari ücret miktarı maaş verilebilir. Şehrimiz bankalarında BDDK verilerine göre 3. çeyrek sonunda, mevduat altın ve döviz ortalama 11 milyar TL'lik bir hacme ulaştı. Bunun ortalama 5 milyar TL'lik kısmı döviz ve altından oluşmakta. Bu devasa meblağ banka mevduatlarında yer almakta olup Kırşehir'in ticari faaliyetlerine ve hacmine hiçbir katkı sunmamaktadır" diye konuştu.

"Para üretime ayrılmalı"

Bankalarda bekletilen paranın kesinlikle üretime ayrılması gerekliliğini belirten Öz açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Mevcut parayla Kırşehir'de 100 bin aileye 20 ay boyunca asgari ücret miktarı maaş verilebilir. Yani hiç bir şey yapmasa bile 20 ay bu para geçindiriyor. Daha ileri boyutta bu ülkede kalıcı refah için gerekli olduğuna inandığımız üretim ve yatırım gerçeğine tezat, dolayısıyla üretime dayalı istihdam oluşmasını frenleyen bir mekanizma. Bu düzlemde baktığımızda parayı tutmak yerine üretime, yatırıma yöneltmek kişinin şehrine, ülkesine olan vicdani sorumluluğu sayılabilir. Hadi imalat yapamayabilirsiniz diyelim. Bu parayı bankada tutmak yerine al sat yaparak ticarete dahil etmek bile şehre, ülkeye hizmettir. Bankaların hoşuna gitmeyecek ama işin özünde parayı bir emtia aracı olarak görmekten vazgeçmemiz lazım.”