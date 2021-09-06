MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz: "Türkiye ekonomisi büyümeyi sürdürüyor”

KIRŞEHİR (İHA) – MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, Türkiye'nin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyümesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Öz, “Türkiye ekonomisi üretim ve ihracatla güçlü büyümeyi sürdürüyor. GSYH'yi oluşturan faaliyetlerin detaylarına bakıldığında neredeyse tüm sektörlerin büyümeye katkıda bulunduğunu görüyoruz. En büyük katkılar yüzde 45,8 büyüme ile hizmetler ve yüzde 40,5 büyüme ile sanayi sektöründe görülüyor” dedi. 'Rakamlar Türkiye'nin yatırım ve ihracatla yükseleceğine olan inancımızı güçlendirmiştir' diyen Öz, açıklamasında; “İkinci çeyrek büyümesinin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi. TÜİK'in açıkladığı veriler, ülkemizin üretim ve ihracat temelli nitelikli bir büyüme içinde olduğunu göstermektedir. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik döneme sahip. Bu rakam 2000'li yıllarda ulaştığımız en yüksek büyüme rakamı oldu” diye konuştu. İhracatın büyümeye katkısının yılın ilk yarısında 10,8 puan olduğunu belirten Öz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Büyümenin yarısı ihracattan geldi. Pandemi etkisin derinden hissedildiği aylarda ekonomimiz ve ihracatımız etkilenmişti. Bugün bu büyüme rakamlarını görmek bizi gururlandırıyor. Büyüme rakamlarının alt kalemlerinde hizmet sektörü yüzde 45,8 ve sanayi sektörü yüzde 40,5 büyüdü. Bu rakamlar Türkiye'nin yakaladığı bu ivme ile ikinci çeyrekte Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkeleri arasında en yüksek oranda büyüyen ikinci ülke olmuştur. Devam eden küresel toparlanma ve aşılamada kaydedilen ilerleme sayesinde, özellikle hizmet ve turizm sektöründeki toparlanma Türkiye ekonomisindeki büyümeyi desteklerken; yüzde 21,7'lik büyümenin temelde güçlü baz etkisinden kaynaklandığını görüyoruz”.

'Hizmet sektörünün üçüncü çeyrekte daha güçlü bir katkı vereceği, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinin ve finans ile sigorta faaliyetlerinin Eylül ayı itibariyle yükselişe geçeceği öngörüleriyle güçlü büyüme rakamlarını hem üçüncü çeyrekte hem de yıl sonunda göreceğimizi tahmin ediyoruz' diyen Öz, “Türkiye ekonomisini üretimiyle, hizmetleriyle, ihracatlarıyla büyüten tüm iş insanlarımıza müteşekkiriz. Türkiye ekonomisi ihracat öncülüğünde, büyümeye ve yükselmeye devam edecek. Bize düşen edindiğimiz bu kazanımları, katma değerli ihracatla süsleyerek sürdürülebilir bir şekilde yarınlara taşımaktır. Elimize geçen fırsatları iyi değerlendirebileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bir bölümü üretimde ve ihracatta hala toparlanmaya çalışırken, tedarik sorunu yaşayan ülkelerin siparişlerini Türkiye'ye kaydırması büyüme performansını doğrudan etkilemiştir. Ancak asıl önemli olan büyümenin sürdürülebilir ve kalıcı olmasını sağlamaktır. Bunun için de verilen desteklerin devam etmesi, enflasyonun aşağı çekilmesi ve kur istikrarı, üretim, yatırım, ihracat ve istihdam için olmazsa olmazdır. Ekonomimizdeki bu olumlu gidişat 2021 yılının tamamını güçlü bir büyüme oranıyla kapatacağımıza işaret ediyor. Bir dönem Türk ekonomisi hakkında karamsarlık pompalayan uluslar arası kuruluşlar, büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etmeye başladı. Yine uluslar arası derecelendirme kuruluşlarının birbiri arkasına ülkemizin yıllık büyüme rakamlarını pozitif yönde revize ediyor olmaları büyümenin sürdürülebilirliğini göstermektedir” ifadelerini kullandı.