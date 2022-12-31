MÜSİAD Kırşehir Şubesi 2023 hedeflerini paylaştı

Şehrin gelişimine katkı sunan çalışmaları ile yatırım ve istihdamın artırılması gayretini önemsediklerini ifade eden Kırşehir Şube başkanı Ömer Ali Öz, "Önceliğimiz şehrimizdeki yatırımların artırılmasına katkı sunmak şehrin mevcut potansiyellerini gelir getirecek katma değerli ürünlere dönüştürerek daha fazla üretim ve istihdam sağlama gayretidir" dedi.

"MÜSİAD Anadolu hareketidir"

MÜSİAD'ın refah ve gelir seviyesinin Anadolu'da da yükselmesine amaçladığının altını çizen Öz, "5 fabrika yatırımlarımızla anlatımlarımızı desteklemekteyiz. Bu bağlamada şehrimiz ve ülkemiz üretim ve istihdamına katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. IBF Yurtdışı iş formlarına katılarak üyelerimizin sektörlerinde iş bağlantıları yapmalarına, mevcut durumlarını check etmelerini ticari faaliyetini yurtdışıyla senkronize edebilme fırsatını yakalatarak vizyon oluşturmalarına katkı sağlamaktayız. Ticari faaliyetlerimiz ile birlikte elbette sosyal faaliyetler ile de şehrimizin gelişmesi ve sosyalleşmesi anlamında bir çok çalışma yapmaktayız. Zimem defteri geleneğini yaşatmaya çalışmaktayız. İhtiyaç sahipleri için bazı dönemler gıda desteğinde bulunmaktayız. OSB bölgemizin genişlemesi büyümesi, jeotermal ihtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulumu ile ilgili gerekli çalışmaları yaptığımızı da duyururuz" diye konuştu.