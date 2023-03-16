MÜSİAD Şube Başkanı Öz, AK Parti'den aday adayı oldu

MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, en genç iş insanı olarak AK Parti'den 28. Dönem Milletvekilliği için aday adayı oldu.

Kırşehir için analiz yaparak reçete hazırladığını aktaran Öz, düzenlediği basın toplantısında şehirde istihdam oluşturacaklarını söyledi. Öz, "Kırşehir için birliktesizliği birliktelik kurarak sağlayacağız. En büyük projemiz tek sesliliği oluşturarak şehrin hakkını almasını sağlayacağız Kendimi başarılı saymayı, istihdam yolunu açarak sağlayacağım. Aday adaylık sürecim istihdam oluşturarak başlayacak. Kırşehir'in eksiklerini iş insanı olarak yıllardır anlatarak analiz ediyoruz. Kırşehir için ticari faaliyetleri sözde değil özde hayata geçirdik. Hiçbir söylemimiz boş değil. Şehrin eğitimi ve ticareti noktasında çalışmalarımız sürüyor. İnancımız, gelişen ve geliştirilecek Kırşehir" diye konuştu.