Mustafa Kemal Atatürk Kırşehir'de anıldı

yıl dönümünde Kırşehir'de düzenlenen anma töreniyle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yıldönümünde düzenlenen program Cacabey Meydanında Atatürk heykeline çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saat 09.05'te yapılan 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bayraklar yarıya indirildi. Programa; Vali Hüdayar Mete Buhara, CHP Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Sadık Gülecen, protokol üyeleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Çelenk sunma programının ardından Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesinde devam eden anma programında; 'Doğumundan Ölümüne Atatürk' konulu film gösterimi yapıldı. Ahi Evran Anadolu Lisesi öğrencisi Sıla Köksal tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Yine anma programı içinde öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesi yapıldı.