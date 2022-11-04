MYP 1. Olağan Genel Kurulunu yaparak seçimlere girme hakkı kazandı

Olağan Genel Kurulu ile 2023 yılında yapılması planlanan seçimlere girme hakkı kazandı.

Kırşehir MYP İl Başkanı ve MKYK Üyesi Şevket Göçmen de yeni listede yer aldı. Kırşehir İl Başkanlığının da il ve merkez ilçe kadrolarıyla yer aldığı genel kurulda 'liyakat, üretim, adalet' vurgusu yapıldı. Kırşehir İl Başkanı Göçmen; "Toyumuza ciddi oranda bir katılım oldu. İnanmış insanlarla çıktığımız yolu önemsiyoruz. Genel başkan adayımız Remzi Çayır bey girilen tek liste ile genel başkan oldu. MYP Genel Başkanı Remzi Çayır'ın 'adalet, liyakat, üretim' vurgusunu bütün teşkilatlarımızla benimseyerek halkımıza da anlatacağız" dedi.

Kırşehir İl Başkanı olan Şevket Göçmen, yapılan genel kurul sonrası merkez karar yönetim kuruluna yeniden seçildi.