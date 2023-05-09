MYP Genel Başkan Yardımcısı Göçmen: "Siyaset için birbirimizi kırmamalı ve insanlarımızı da üzmemeliyiz"

Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Adayı Şevket Göçmen; "Siyaset için birbirimizi kırmamalı ve insanlarımızı da üzmemeliyiz. Siyaset asla insanlığımızın önüne geçmemeli" dedi.

İl Başkanlığınca düzenlenen toplantıda konuşan MYP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Adayı Şevket Göçmen; 14 Mayıs seçimleri sonrasında da insanların dost ve arkadaş olduğu bilincinde olması gerektiği belirtti.

Göçmen; "Her partinin siyaseti ve ideolojisi var. Bizimle birlikte her siyasi parti seçim gezileri ve ziyaretleri yapıyor. Siyaset için birbirimizi kırmamalı ve insanlarımızı da üzmemeliyiz. Siyaset asla insanlığımızın önüne geçmemeli. Siyaset kaos değil insanımıza hizmet edebilme noktasında önemli bir araçtır" dedi.

Milli Yol Parti İl Başkanı Nazım Geçkin ise insanlara doğru olanı anlatmak için politika yaptıklarını söyledi.