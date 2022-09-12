MYP'li Göçmen, "12 Eylül ile genç hayatlar son buldu"

Kırşehir Milli Yol Partisi (MYP) İl Başkanı ve MKYK Üyesi Şevket Göçmen, 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde düzenlediği basın toplantısında, "12 Eylül, hain bir darbe. Gencecik hayatların son bulduğu, ne olduğunun anlamayan tertemiz Anadolu çocuklarının sol-sağ çatışması ile birbirine kırdırıldığı birilerinin de haram saltanatında zevki sefa sürmek adına gencecik çocukların idam sehpalarında şehit edilişinin adı" dedi.

Darbe girişimi ile oyunun büyük olduğunu aktaran Göçmen, "1980 den bu yana haince vatan sevdalısı insanlar şehit edildi. Ceza evinden çıkan vatan evlatlarının ise ya önü kesildi ya ülke yönetiminden el çektirilmeye çalışıldı. Çıkar ve menfaat ilişkileri nedeniyle öne atılan ve ülkücü olmayan insanlar değiştirilmeye bozulmaya ve yok edilmeye çalışıldı" diye konuştu.

Türkiye'de 12 Eylül'de büyük oyun sahnelendi

Türkiye'de başlatılan çıkar çatışmaları sonucu gençler üzerinde büyük bir oyun oynandığını aktaran Göçmen, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Gençler, Başbuğ Türkeş'in ve şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarıydı .Onlar nereye gitseler genç kitleler yanlarında oldu. Bayrak ve sancak yere düşmeyecekti. Ne demişti Yazıcıoğlu 'Eğilirsem düzeltin, düzelmeyecek kadar eğilirsem beni terk edin' ülkücü ve Milliyetçi duruşu sergileyenleri tebrik ediyor, o günlerde yaşamını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Şehit edilen ve hala kimler tarafından şehir edildiği de belirlenemeyen liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu bir dava adamıydı. Davası, inandığı yol ve çizgisi adına hep doğru bildiği yolda ilerleyen yanlış gördüğünde bulunduğu ortamdan ayrılma pahasına da olsa çizgisini bozmayan yiğit bir adamdı. O, ülkücü hareketin efsane lideri 1980'lerin boyun bükmeyen yol başçısıydı."