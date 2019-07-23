Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı: "Anayasa ile sendikalaşma güvence altına alınmıştır”

Disk'e bağlı Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Anıt Meydanda yaptığı açıklama öncesi Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ile arabuluculuk yapmak için görüştü. Ardından alanda açıklama yapan Küçükosmanoğlu, işçilerin daha insancıl ücret için hak mücadelesi başlattığını ifade ederek, ”İşçiler, anayasanın verdiği sendikalaşma hakkını kullanarak sendikamıza üye oldular. Türkiye'de mevcut yasa ve anayasaya göre sendikalaşma hakkı güvence altına alınmıştır” diye konuştu.

Petlas'ın milli bir değer olduğunu ifade eden Küçükosmanoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Sendikamız, anayasa çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Petlas'ın Kırşehir için önemini ve ekonomik değerini biliyoruz. Bunu bilerek bu sorumlulukta davranıyoruz. Bu sorumlulukta davranmayan Petlas işverenidir. Bu arkadaşlarımız iş yerlerinde çalışmak istiyorlar. Alın teri döküp bunun da karşılığını almak istiyorlar. Sendika ve işçi düşmanlığına son vermeye kendilerini anayasanın üzerinde gören anlayışı terk etmeye ve atılan işçileri geri almaya ve anayasal haklarına saygı göstermeye davet ediyorum. Kırşehir'de ki halk örgütlerini ve odaları da işçilerin hak mücadelesine davet ediyorum.”

Küçükosmanoğlu'nun açıklaması sonrası grup olaysız şekilde dağıldı.