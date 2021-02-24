Narkotik bilgilendirmesinde çocukların narkotik köpeklere ilgisi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Birimleri tarafından Cacabey Meydanında ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında yapılan bilgilendirmede çocukların ilgi odağı narkotik köpekleri oldu.

Polislerin madde bağımlılığı ve çözüm merkezleri broşürlerini dağıttığı meydanda çocuklar narkotik köpeklerini sevdi. Uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüldüğü proje kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri bilinçlendirme ve bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Meydanda bulunan ebeveynlere uyuşturucu madde, madde bağımlılığı, uyuşturucuya başlama nedenleri, bağımlılık döngüsü konularında bilgi verildi.

Çocukların ilgisini bir an kaybetmeyen narkotik köpekleri polislerin de yardımları ile çocuklara sevdirildi. Bazı çocuklar, narkotik köpeklerini televizyonda gördüklerini ve çok sevdiklerini söyledi. Çocukların mutlaka belirli periyotlarda bilgilendirilmesi gerektiğini anlatan öğretmen Aysel Akpınar, “Öğrencilerimiz önemli bir yaş gurubunda ergenlik dönemindeler, onların uyuşturucudan uzak kalması için bu tür uygulamaların önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Akpınar, narkotik köpeklerinin okullarda da çocukların eğitimleri için görev yapmasını istedi. Kemal Bayrak adlı vatandaş ise narkotik köpeklerinin ‘insanlardan akıllı' olduğunu ve uyuşturucu yakalanmasında önemli görev üstlendiklerini söyledi.