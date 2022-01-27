İhlas Haber Ajansı

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Narkotik Köpeği 'Çine' 8 kilo uyuşturucu yakaladı

Kayseri Karayolu üzerinde yaptıkları denetimlerde uyuşturucu köpeği ’Çine’nin’ de yardımıyla 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri Karayolu üzerinde yaptıkları denetimlerde uyuşturucu köpeği 'Çine'nin' de yardımıyla 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara-Kayseri karayolu üzerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda K.Ş.'ye ait otomobil durduruldu. Uyuşturucu köpeği 'Çine'nin' de yardımlarıyla aracın gizli bölümlerine yerleştirilmiş 8 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyette alınan ifadesinin ardından adli mercilere sevk edilen K.Ş., ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı' yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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