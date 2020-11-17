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Narkotik Köpeği ile uyuşturucu hap operasyonu

Kırşehir’de, narkotik köpeği Çine uyuşturucu operasyonlarında başarısından söz ettiriyor.

Kırşehir'de, narkotik köpeği Çine uyuşturucu operasyonlarında başarısından söz ettiriyor.


Narkotik köpeği "Çine"nin desteğiyle bir evde yapılan aramada 470 uyuşturucu hap ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Kırşehir'de bir eve operasyon düzenleyen narkotimler tencereye gizlenmiş halde 470 uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonda 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir dışından Kırşehir'e kısa süre önce gelen 3 kişiyi takibe alıp, kaldıkları eve operasyon düzenledi.


Evde narkotik köpeği Çine'nin de kullanıldığı aramada, köpeğin tepki verdiği vitrindeki porselen tencerede 470 uyuşturucu hap ve 3 gram esrar bulundu. İkamette bulunan M.K., G.Y. ve M.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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