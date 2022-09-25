Neşet babasıyla söylemişti, oğlu Hüseyin'de Kırşehir'de Neşet'in torunu ile söyledi

Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, memleketi Kırşehir'de babasının bıraktığı ve emanetim dediği saz ile 'Garip' türküsünü oğlu ile birlikte söyledi.

Bugüne kadar hiç görünmeyen Ertaş ailesi merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın vefatının 10. yıl dönümünde Kırşehir Cacabey Meydanı'nda 'Ailem' dediği Kırşehirliler ile buluştu. Neşet Ertaş küçüklük dönemlerinde babası Muharrem Ertaş'tan öğrendiği sanatkarlığı ile devlet sanatçılığı unvanını 'Ben halkın sanatçısıyım' diyerek reddetmişti. Oğlu Hüseyin Ertaş'ta anma etkinlikleri için çıktığı sahnede babasını anlatarak eline almadığı sazını aldığını söyledi. Babasının evde saz çalmadığını da belirten oğul Hüseyin Ertaş, 'Garip' adlı türküyü hep birlikte hüzünlenerek dinlediklerini belirtti. Yüzlerce kişinin izlediği konserde heyecanına da hakim olamayan Ertaş'tan önce abdal geleneğinin öncülerinden sayılan Taşan Kardeşler ve Veli Ertaş sahne aldı.

Öte yandan İzmir'de, 2012 yılında hayatını kaybeden 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş için Bağbaşı Mezarlığı'nda yer alan kabri başında dua edilmişti.