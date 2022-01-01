Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi 2021'de 594 etkinliğe ev sahipliği yaptı

250 ve 750 kişilik salonları, fuaye alanı sergi alanı, müzeleri ve kurs alanları üzerine kurulu kültür merkezi 21 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Kırşehir'de kültürel etkinliklerini kalbi durumundaki alan 2017 yılında yapıldı. Neşet Ertaş'ın görsellerinin yer aldığı alan ile misafirlerini karşılayan alanda 2021 yılında; 313 toplantı, 51 ihale, 10 kongre ve seçim, 21 konferans ve panel, 86 konser, 26 tiyatro, 6 sergi ve fuaye, 72 provaya ev sahipliği, 9 dış mekan ve yemek programı gerçekleştirildi. Planlandığı halde 157 etkinlik ise farklı nedenlerle iptal edildi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi yılda ortalama 100 bin kişiyi ağırlıyor.