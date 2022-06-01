Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul: "Abimin kabul etmediği filmi biz de istemiyoruz"

Merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, kardeşinin filminin yapılmasına ve bu konuda çıkan tartışmalara müsaade etmediklerini söyledi. Ertuğrul, "Birileri film yapılmasını istiyor, fakat abim bunu zamanında kabul etmedi. Abimin kabul etmediği filmi biz de istemiyoruz" dedi.

‘Bozkırın Tezenesi' olarak tanınan halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayatının beyazperdeye aktarılacağının duyulmasıyla Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul'da bu tartışmalara tepki göstererek açıklamada bulundu. Çekilecek olan filme karşı olduklarını söyleyen Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, “Abim sağlığında da film istemedi. Abim filme gerek yok dedi. 'Ben her şeyimi Türkiye'ye zaten anlattım' diye de konuşmuştu. Birileri film yapılmasını istiyor fakat abim bunu zamanında kabul etmedi. Abimin kabul etmediği filmi biz de istemiyoruz" diye konuştu.

Neşet Ertaş'ın hayatının Erol Parlak tarafından kaleme alınan Kültür ve Turizm Bakanlığının 2019'da yayımladığı iki ciltlik 'Garip Bülbül Neşet Ertaş, Hayatı, Sanatı ve Eserleri' adlı kitaptan yola çıkılarak film haline getirilmesine Ertaş'ın ailesi karşı çıkmıştı.

Neşet Ertaş'ın çocukları Nigar Leyla Ertaş, Döne Ertaş, Hüseyin Ertaş ve Canan İlhan, babalarının hayatının filme çekilmesine asla rızalarının olmadığını söyleyerek 'Garip Bülbül Neşet Ertaş'ın çekilmemesi için dava açmıştı. Kırşehir'de merhum Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş'ta açıklama yaparak film için babasının sağlığında da müsaade etmediğini kamu oyuna açıklamıştı.