Nisan'da kar yağışı şaşırttı

Kırşehir'de Nisan ayı ortasında yağan kar yağışı vatandaşları şaşırttı.

Mucur, Kaman, Akpınar ve Çiçekdağı ilçelerinde gün içinde etkili olan kısa süreli kar yağışı yerini lodosa bıraktı. Sabah saatlerinden itibaren şehri etkisi altına alan kar yağışı ve aralıklı yağmur akşam saatleri itibari ile yerini lodosa bıraktı. Olası buzlanma tehlikesine karşı kara yolları ve belediye ekipleri tedbir aldı. Yağışın gece saatlerinde etkisini biraz daha göstermesi tahmin edilirken, hafta başı itibari ile meteoroloji kaynakları soğuk havaların yerini güneşli havaya bırakacağını tahmin ediyor.