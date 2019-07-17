Nohut tarlasında 'Hint Keneviri' operasyonu

Kırşehir Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, ekipleri 'İzinsiz Hint Keneviri Yetiştirme' suçu kapsamında başlattıkları operasyonda Nohut tarlasında Hint keneviri ele geçirdi.

Mucur İlçesinde yapılan operasyonda polis, Hint Keneviri bitkisi yetiştirildiği ihbarı ile harekete geçti. Mucur İlçesinde N.Ö.,'ye ait olduğu öğrenilen tarladan 109 bin 350 kök Hint Keneviri söküldü.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarladan sökülen Hint Keneviri imha edilmek üzere kontrol altına alındı. İfadesinin ardından adli mercilere sevk edilen N.Ö., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.