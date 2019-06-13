Nüfus Müdürlükleri, hafta sonu sınav nedeniyle açık olacak

Kırşehir'de 15 ve 16 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü açık olacak.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavına katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanını veya TC Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyen adaylar “Sınava Giriş Belgesi” ile 2 adet vesikalık fotoğraf getirmeleri halinde yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak “Geçici Kimlik Belgesi” işlemleri Nüfus Müdürlüklerince verilecektir. Sınav nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz 15 Haziran Cumartesi günü 07:00 - 17:00, 16 Haziran Pazar günü ise 07:00 - 15:30 saatleri arasında açık tutulacaktır."