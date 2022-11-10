Öğrenci Yurdunda Deprem Tatbikatı

Kırşehir'de, Erol Güngör Erkek Öğrenci Yurdunda Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun ve Tahliye Tatbikatı düzenlendi.

Vali Mete Buhara'nın da öğrencilerle birlikte katıldığı tatbikata ayrıca AFAD yetkilileri, AFAD gönüllüleri ve idari personel de katıldı. Tatbikat sonrasında gençlere hitaben konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, “Afetlere karşı bilinçli bir toplum oluşturmak adına uyguladığımız bu tatbikatları gerçekten çok önemli görüyoruz. Bugün sizler de tatbikatı uygulayarak deprem anında yapacaklarınızı en iyi şekilde öğrendiniz. Tatbikatın verimli geçtiğine inanıyor, afetsiz günler diliyorum” dedi.

Senaryo gereği depreme hasbihal anında yakalanan öğrenciler, deprem uyarıları üzerine kendilerine en yakın sert cisimlerin yanına siper alarak ‘çök-kapan-tutun yöntemi' ile kendilerini korumaya çalıştılar. O an öğrencilerle sohbet etmek üzere orada bulunan Vali Mete Buhara ve beraberindekiler de aynı yöntemi uygulayarak tatbikata katıldılar. Salonda bulunanlar sarsıntının geçmesi ile birlikte görevliler tarafından izdihama yer vermeyecek şekilde tahliye edilerek bina dışındaki ‘Toplanma Alanı'nda toplandı.