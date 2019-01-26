Öğrenciler akıllı karta yoğun ilgi gösterdi

Kırşehir Belediyesinin Toplu Taşıma Kart Sistemini kullanan öğrenci sayısı 5 bini aştı. Öğrencilerin uygulamadan memnun olduklarını belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Öğrencilerin boş zamanlarını kampüs dışında değerlendirmeleri ve şehir merkezi ile bağlantılı olmalarını sağlayarak Toplu Taşıma Sisteminin de yapılan fiyat uygulaması ile sirkülasyonunu arttırdık. Alınan kararla birlikte öğrenci memnuniyetinin yanı sıra esnaf memnuniyeti de oluştu" dedi.

Öte yandan Toplu Taşıma Sistemini kullanan şoförlere de şehir merkezinde hız sabitlemesi getirildiğini belirten Başkan Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kırşehirlilerin Toplu Taşıma Sistemini kullanan şoförlerin hız limitleri ile ilgili bir talebi üzerine şehir merkezinde hız sınırını 60 kilometre ile sınırlandırdık. Şoförlerimiz, bu limit dışına çıkamayacaklar. Kırşehir'de çalışmalarımızı sosyal belediyecilik anlayışı ile birlikte ortak akıl mantığı ile yürütüyoruz. Halkımızın huzur ve güven içinde yönetici olarak bizlerin en önemli değeri,insanların işlerine, okullarına rahatça gidebilmeleri, sosyal hayatlarında ulaşım anlamında bir sıkıntıyla karşılaşmamaları oldukça önemlidir.”