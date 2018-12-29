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Öğrencileri yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bıraktı

Hava sıcaklıklarının eksilere düşmesi sonrası Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencileri doğaya yem bıraktı.


KYK Kırşehir yurdunda kalan öğrenci ve personeller ormanlık alanda yaşayan yaban hayvanlarının hayatta kalması için yiyecek bırakarak doğal yaşam koşullarının oluşmasına katkı sundu.



Kırşehir Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Nurullah Soylu'nun da destek verdiği etkinlikte kış mevsiminin olumsuz şartlarından yaban hayvanlarının olumsuz etkilenmemesi hedefleniyor.


KYK yurt personelinin de destek verdiği etkinlik hakkında açıklamada bulunan Soylu, "Yaban hayvanlarının ve kuşların içerisinde olduğumuz mevsimde yiyecek bulmakta zorlandığının farkındayız. Öğrencilerimiz ve personelimizin de destek sunduğu etkinlikte yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlara destek sunmak ve öğrencilerimize de bilinç kazandırmak hedefindeyiz. Toplumun her kademesinin de öğrencilerimiz kadar duyarlı davranmasını istiyoruz."dedi.

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