Öğretmenlerden anaokulu öğrencilerine sosyal sorumluluk projesi

Kırşehir'de, Cumhuriyet İlkokulu öğretmenleri, uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ve yardımlaştığı "eTwinning" platformunda başlatılan proje ile anaokulu öğrencileri sosyal sorumluluk projesine katılacak.

Okul öncesi öğretmeni Yasemin Dağlı, İzmit'te başlatılan "İnsanca, Pek İnsanca Projesi"ne dahil olarak çocuklara doğa ve insan sevgisini aşılamayı hedeflediklerini söyledi. Dağlı, "İnsan ve doğaya dair çocuklarımızın faydalanabileceği her şeye projemizde yer vereceğiz. İyilik yapmak, ağaç dikmek, çevreyi düzenlemek, tabiatı tanımak gibi konularda toplum hizmeti ve sosyal sorumluluk alanı konularında farkındalık oluşturmak için çalışacağız. Bu konuda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile irtibata geçtik. Neşet Ertaş bizim büyük bir değerimiz. Proje içinde onu da tanıtmaya çalışacağız" dedi.

Projeye 13 ülkeden katılım olurken Türkiye'den 40 okul ve öğrencisi katılım sağlayacak.